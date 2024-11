Equipo europeo delata a James Rodríguez: directivo confirmó reunión que tuvo con su representante

Antes de que el equipo de Madrid pusiera sus ojos en el colombiano, los gallegos habían sondeado las opciones de un fichaje que finalmente no se dio por razones hasta ahora desconocidas.

Directivo lo confirmó

Las dudas no permitieron que la negociación avanzara, a pesar de que la hinchada del cuadro celeste le llenó de comentarios sus redes sociales pidiéndole que aceptara la oferta.

Lo que no se sabía es que fue el propio Celta el que declinó la negociación tras un encuentro con el representante del 10. “Me senté con su representante en Madrid, en un partido que tuvimos allí, dos meses antes de que empezaran a salir los rumores”, dijo Marco Garcés, director de fútbol del Celta de Vigo, en declaraciones para el diario AS.