Todo surgió tras una versión del periodista Edu Aguirre en la que mencionó que ambos se mantienen distantes durante los entrenamientos. “No sé si tiene algo personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una reunión con James Rodríguez”, declaró al aire.

“Nunca le ha cogido y le ha dicho: ‘James, espero esto de ti. James, aprieta más aquí’. No se han reunido. Íñigo Pérez no ha hablado nada con James, absolutamente nada”, agregó.

Aridane aclara

El defensor central ha vivido una situación similar a la de James esta temporada. “A pesar de que no tenga minutos estoy contento porque sé que tengo la confianza tanto del míster como del cuerpo técnico. No tuvimos una conversación para salir en verano, pero sí que hubo cosas que no me gustaron y lo hablamos. Me dijo que contaba conmigo, que había dos centrales por delante y que tocaba pelear”, declaró.