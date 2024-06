“Equipo pequeño”: Gustavo Serpa, directivo de Millonarios, viral por ácida frase contra Rodallega y Santa Fe

No obstante, el mensaje no fue recíproco desde las todas azules, donde le lanzaron una polémica frase que se hizo viral en redes sociales. Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas de Millonarios, aprovechó la efusividad del fichaje de Falcao para lanzarle una ‘pulla’ a los hinchas de Santa Fe a menos de una semana de la dolorosa derrota contra Bucaramanga en la final de la Liga Betplay 2024-I.

Millonarios pidió apoyo de las autoridades

La presencia de Falcao en Bogotá implica un trato especial que, de acuerdo con las palabras de Serpa, ya se tiene pensado. “ Él tenía una preocupación por el tema de seguridad, yo llamé al general Salamanca hace un par de días y le pedí asesoría, él me dijo que contaba con ellos y así fue, en la reunión conversaron el general Salamanca y Falcao, ese fue uno de los asuntos que estaba por definirse que marcó la diferencia en estas charlas”, explicó.

Falcao no se negará a jugar en ninguna ciudad, pero pidió a Millonarios que se tenga todo en orden por el bienestar de su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos. “Nos pidió mucha discreción. Él tiene un gran amor por la gente, no quiere parecer ni ser distante con la gente con esquemas extravagantes, no ha pedido nada de estrambótico ni falta de sensatez en esto”, contó Serpa.