España se metió en octavos de final de la Eurocopa 2024; ‘mazazo’ a Albania

Al final, un ‘mordisco’ del ‘tiburón’ Ferran Torres, ‘MVP’ del choque, valió para el triunfo y para eliminar a una Albania a la que faltaron argumentos más poderosos arriba. Como era de prever, De la Fuente varió mucho su once respecto a los dos primeros partidos.

No fue totalmente porque mantuvo a Laporte en el centro de una zaga donde también se estrenaron Raya, en portería, Navas, Vivian y Grimaldo, con sus primeros minutos en el torneo, al igual que Joselu. Pese a variar su idea de los dos primeros choques, ante la ausencia de sus dos ‘puñales’, y de un inicio intenso de Albania que no fue a más, España no tardó en dominar ni en abrir el marcador por medio de Ferran Torres.