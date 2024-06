Fifa se rinde a los pies de James y Falcao: gran reconocimiento a horas del debut de Colombia

La Selección Colombia, sin Falcao

A pesar de todo, no cierra la puerta a volver en un futuro cercano. “El estar en la Selección va de momentos, a la final tienen que ser llamados los que más continuidad tienen, los que mejor nivel están mostrando en sus clubes y yo soy consciente de eso. En este momento hay jugadores que han tenido mayor rendimiento que yo porque han jugado más. Yo no sé qué vaya a pasar, si volveré o si no, la verdad no sé”, aseguró a principios de este mes, antes de firmar su contrato con Millonarios.