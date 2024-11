La llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano, tras su estelar actuación en la Copa América 2024, fue una de las incorporaciones más sonadas en el último mercado de fichajes del viejo continente. No obstante, con el pasar de las fechas, el colombiano no ha sumado la cantidad de minutos esperados.

| Foto: picture alliance via Getty Image

Es la prensa europea la que no deja de apuntar a una posible salida de James hacia otro equipo. La Lazio italiana, que desde antes de su llegada al Rayo parecía ser un firme candidato , vuelve a tomar fuerza. No obstante, una importante liga se estaría sumando a la puja como ‘salvavidas’.

La posibilidad de que James Rodríguez salga del Rayo se hizo aún más fuerte cuando el periodista Edu Aguirre reveló en El chiringuito que el jugador no ha tenido un diálogo constante con su entrenador , Íñigo Pérez, e incluso cuestionó si se trataba de algo personal.

“No sé si tiene algo personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una reunión con James Rodríguez”, y agregó: “Nunca le ha cogido y le ha dicho: ‘James, espero esto de ti. James, aprieta más aquí’. No se han reunido. Íñigo Pérez no ha hablado nada con James, absolutamente nada”.