“No es un problema personal con él, no encaja en lo que el Rayo Vallecano y el equipo pide de él, ni físicamente en defensa, ni en ataque, ni en transiciones. No cumple la exigencia física que necesita el Rayo Vallecano”, dijo Marcos de Vicente, reportero de El Chiringuito.

En el mismo programa, Edu Aguirre, periodista y amigo cercano de James, añadió que la relación con el técnico Íñigo Pérez ha sido distante. “No sé si tiene algo personal, pero la realidad es que Íñigo Pérez no ha tenido ni una reunión con James Rodríguez”, declaró al aire.