Se repite la historia: James Rodríguez tendría los días contados en el Rayo Vallecano

“N o sé si es algo personal, pero la realidad es que Iñigo Pérez, entrenador del Rayo no ha tenido ni una reunión con James. Ni una sola charla . No ha hablado de por qué no ha sido titular, ni en dónde lo necesita en el campo de juego”, aseguró el comunicador en el Chiringuito.

Sin embargo, el periodista Marcos Vicente aseguró que las suplencias de James no son por un tema personal, sino porque no encaja en el esquema de juego.

“James no va a jugar de titular con el Rayo Vallecano de aquí a final de temporada, a no ser que cambie todo, y que no es un problema personal con James, ni con el cuerpo técnico, ni con el entrenador, es simplemente que no encaja en lo que el Rayo Vallecano pide de él”, fue lo que dijo Vicente.