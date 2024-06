Falcao da pistas de su futuro; ¿vendrá por fin a Millonarios? Esto dijo El Tigre

El goleador histórico de la Selección Colombia, que termina contrato el 30 de junio de 2024 en el Rayo Vallecano y no continuará en el equipo español, empezó recordando ante los medios de comunicación sus inicios, tras hacer un recorrido por su carrera, se detuvo en el partido de la Supercopa de Europa, cuando el delantero samario, le marcó tres goles al Chelsea, una época en la que además, era considerado el mejor 9 del mundo.

“En ese momento, la segunda temporada de Kylian, era muy joven y el talento que marcaba era muy evidente. Trataba de darle tranquilidad y decirle que jugara como lo hacía en su barrio. Hacía casi todo bien, tomaba muy buenas decisiones y eso marca la diferencia en la élite. No es de extrañar el nivel que ha mostrado y tiene un potencial para más”, replicó Falcao.

“Quiero disfrutar estos últimos años de carrera, jugar cada fin de semana. Sé que no me lo pueden garantizar, porque me lo tengo que ganar cada semana. Estoy buscando tener continuidad y jugar”, cerró en el evento de nike.