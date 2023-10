Familia de Jorelyn Carabalí vive nuevo drama por el crimen de su hermano; piden ayuda

La ‘pesadilla’ por la muerte de su hermano Paulo Andrés todavía no termina para Jorelyn Carabalí. Mientras disputa el tramo final de la temporada con el Atlético Mineiro de Brasil, la defensora colombiana sigue paso a paso la investigación de las autoridades, que todavía no consiguen dar con el paradero del individuo señalado como presunto autor del crimen.

Fuentes cercanas a SEMANA dieron a conocer que la familia de la jugadora de la Selección Colombia teme por su seguridad, pues ya han pasado más de dos meses del lamentable suceso y todavía no hay avances en la captura del sujeto.

Este medio también consultó a la Sijin y confirmó que la orden de captura contra el presunto homicida ya existe, pero todavía no tienen indicios del lugar donde se estaría ocultando para no responder ante la justicia.

Las autoridades continúan buscando indicios para dar con el paradero del presunto asesino, mientras la familia de Jorelyn Carabalí pide ayuda para asegurar que ningún otro de sus miembros va a recibir represalias por la investigación.

Paulo Andrés estuvo pendiente de la participación de su hermana en el Mundial Femenino 2023. | Foto: Facebook Paulo Andrés

Paulo Andrés Carabalí falleció el pasado 14 de agosto de 2023, por la misma época en la que su hermana Jorelyn se encontraba disputando el Mundial Femenino en Australia y Nueva Zelanda.

De hecho, la defensora caleña no pudo estar en el homenaje a la Selección Colombia porque se dirigió directamente a la capital vallecaucana para los actos fúnebres en los que estuvieron acompañándola otras compañeras de la Tricolor.

Según el relato de uno de los guardias de seguridad de la discoteca en la que se produjeron los hechos, el sujeto ingresó sobre la 1:00 de la mañana con un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Paulo Andrés hasta quitarle la vida.

La noticia llegó en cuestión de horas a oídos de Jorelyn, que se enteró de la muerte de su hermano cuando estaba por abordar el vuelo de regreso a Colombia tras la derrota frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial.

Velorio de Paulo Andrés Carabalí hermano de la Jugadora de la Selección Colombia Jorelyn Carabalí, Asesinado en una discoteca del Norte de Cali | Foto: Aymer Andrés Álvarez

No fue por ‘gota a gota’

La primera hipótesis entregada por la Policía Nacional horas después del asesinato apuntaba que Paulo Andrés pertenecía a una organización dedicada al “gota a gota” y eso habría “provocado algunos problemas con algunas estructuras”, según el comandante William Quintero.

Esta versión fue desmentida por la propia Jorelyn en entrevista con SEMANA en septiembre. “Fue una situación absurda. Me enteré de que ellos habían tenido un encuentro antes, cosas de jóvenes. El pelado llegó a la zona a discutirle a mi hermano y buscar problemas. Mi hermano y sus amigos trataron de tranquilizarlo. Respondió que él no pelea a puños y fue por el arma y lo mató”, contó la jugadora.

“Doy claridad de que no fue un tema de gota a gota. Fue lo que ya expliqué”, agregó.

Sobre la identidad del presunto asesino, Jorelyn asegura que personas cercanas a su hermano y vecinos sí lo conocían. “Yo realmente no lo conozco porque no soy mucho de socializar cuando voy, me muevo en el núcleo del deporte y cuando estoy allá es con mi familia. La gente del barrio donde vivimos sí sabe de él”, señaló.

Jorelyn se enteró “cinco minutos” antes de emprender el vuelo rumbo a Colombia. “Nos montamos en el avión y estábamos como a cinco minutos de despegar, cuando me entra una llamada de la novia de mi hermano y a mí se me hizo extraño. Yo estaba, incluso, disfrutando una hamburguesa. En medio del dolor, me grita: “Jore, mataron a Paulo”, y yo como aturdida le dije: “¿Qué?, ¿qué?”. Del impacto no entendía lo que me decía”, dijo.