Roberto Ovelar: referente del fútbol paraguayo se mete en política y le recomienda al presidente Gustavo Petro romper relaciones con Israel

SEMANA. No es común ver un futbolista hablando de un conflicto como el de Israel y Palestina ¿Cuál es su posición al respecto de lo que está sucediendo?

Roberto Ovelar, futbolista paraguayo. (R.O.): Mis pasos por los países como Chile, Colombia que he estado me ha ayudado a tener conciencia social y mucho también tiene que ver con la enorme población árabe en ambos países. La población palestina y coincidentemente la izquierda, está muy vinculada y solidaria con la causa palestina. Gracias a eso es mi posición y también por la sensibilidad que tengo de cuna. Mi posición es que hace 75 años existe una práctica sistemática de apartheid en donde la población palestina viene siendo expulsada sistemáticamente.

SEMANA. ¿Siente que la gente no sabe la diferencia entre Hamás y el pueblo palestino?

R.O.: Siento que la gente más allá de no entender la diferencia entré Hamás y el pueblo palestino, no entiende las causas que llevaron hasta esta lamentable situación, la gente no entiende todavía el preludio de 75 años de limpieza étnica que han despertado acciones como las de Hamás.

SEMANA.: ¿Usted qué piensa de Hamás?

R.O.: Es una fuerza política palestina que fue alimentada por Israel. Hoy tiene acciones violentas que responden a eso si Israel no aplicaba el apartheid en Palestina no tendría legitimidad alguna

SEMANA. Su primera expresión en redes fue: “Soy paraguayo y como paraguayo estoy contra la ocupación colonial en cualquier parte del mundo, que viva la resistencia palestina”. ¿Podemos explicar un poco el símil con Israel?

R.O.: Paraguay sufrió también una guerra de exterminio y como paraguayos sabemos muy bien lo que es estar al borde la desaparición y como tal me considero coherente con la historia de mi país, entiendo y siento lo que ha vivido el pueblo palestino.

El paraguayo Roberto Ovelar. | Foto: Efe / El País

SEMANA. ¿Usted cree que Israel es un estado Criminal? ¿Genocida?

R.O.: No es que yo crea que Israel es un estado genocida, es que los hechos los indican y no estamos hablando solo de los bombardeos en los hospitales, estamos hablando de la limpieza étnica que se llevó a cabo en toda la Palestina histórica desde poco antes de 1948. Recordemos a Deir Yashin y 500 aldeas más, tantura que es otra aldea de la cual hicieron un film los cineastas israelíes donde se evidencia la maquinaria de aniquilación que se convirtió el movimiento sionista y el genocidio sistemático contra el pueblo palestino. Esto lo es de ahora, si no desde hace 75 años.

SEMANA. “No se puede violentar a un pueblo y pretender que no reaccione nunca”, mucha gente toma sus posiciones como que está justificando el ataque de Hamás.

R.O.: No, no es justificar a Hamás. Nada violento que hiera así sea un civil debe de ser justificado por nadie, pero sin la posibilidad, sin la honestidad de tratar de entender que ha llevado a esta situación es imposible buscar una solución y si no se mira la cara lo que ha sido la ocupación israelí en Palestina y los actos que han cometido buscando la aniquilación del pueblo palestino es imposible ser sincero, buscarle una respuesta la cual urge en estos momentos para evitar más derramamiento de sangre en cualquiera de las 2 partes.

SEMANA. “¡Del lado correcto de la historia! Señor Presidente”, le dijo usted a Gustavo Petro en un trino. ¿Qué piensas de nuestro mandatario y su posición en lo que está sucediendo?

R.O.: Sobre el presidente colombiano Gustavo Petro pienso que ha sido de los pocos que ha hablado sin pelos en la lengua, sin tapujos y con un conocimiento profundo de la historia al respecto. Le caen encima cuando él lo que ha propuesto y solicitado urgentemente es un cese de agresiones de parte y parte y la búsqueda de una solución dialogada y por eso lo atacan. ¿Qué quieren que pida? ¿Guerra?

SEMANA. ¿Cree que Colombia debe romper relaciones diplomáticas con Israel?

R.O.: Así como muchos gobiernos rompieron relaciones con Sudáfrica del apartheid en su momento y ahora con Rusia por la invasión a Ucrania, sí, considero que Colombia debe de ser coherente y romper relaciones con Israel y no solo Colombia todos los países.

Roberto Ovelar, delantero paraguayo de Once Caldas. | Foto: Cortesía: Dimayor

SEMANA. ¿”Netanyahu es la redención de Hitler”? Como lo hizo entender usted en twitter.

R.O.: Si Netanyahu es la redención de Hitler mmm... cada criminal es distinto. Lo que se compara es el dolor infligido a seres inocentes y en eso esos 2 están en la categoría en la que han causado dolor a mucha gente inocente.

SEMANA. ¿”El deseo de Israel, borrar a los Palestinos de la faz de la tierra”? ¿Por qué lo dijo?

R.O.: Pues más allá de las palabras revisen los hechos. ¿Cuántos palestinos hoy son refugiados? ¿Cuántos han muerto? Revisen el balance de los muertos en este conflicto, en esta guerra, en esta masacre de 75 años de esta limpieza étnica y verán la desproporción de fuerzas y de números. La existencia misma de Israel se ha basado sobre la erradicación de todos los palestinos, no solo de sus vidas sino de sus culturas, hasta de su gastronomía.

SEMANA: ¿Qué piensa de la ONU y los organismos internacionales en todo este tema?

R.O.: La ONU ha sido absolutamente cómplice no solo ahora sino que desde el mismo momento cuando partió a Palestina en dos: el 29 de noviembre de 1947 sin siquiera invitar a los palestinos a opinar y a partir de ahí solo se ha limitado a muchas resoluciones condenando a Israel, pero ninguna condena efectiva, no hay ni una sola sanción efectiva. Mientras hay otros países como Cuba, Venezuela, Irán, Rusia que han afrontado sanciones inmediatamente por otros temas incluso mejores que lo que ha hecho Israel a lo largo de los últimos 75 años y no han sufrido ninguna sanción efectiva, ni una.

SEMANA. ¿Qué opina de los lobos solitarios?

R.O.: Pues hay gente que actúa sola, esperemos que haya los menos posibles en esto.

La destrucción durante los ataques aéreos israelíes en el sur de la Franja de Gaza el 20 de octubre de 2023 en Khan Yunis, Gaza. | Foto: Getty Images

SEMANA. Tras el bombardeo al hospital de Gaza, ¿cuál es su opinión al respecto? Hay información encontrada: algunos dicen que fue el mismo Hamás, otros que fue Israel.

R.O.: Es absolutamente contrario al derecho internacional, bombardear hospitales, pero hay que recordar que este no es el primero. En los últimos 3 días, 10 hospitales palestinos en Gaza han sido bombardeados por Israel, es un crimen de lesa humanidad. No hay justificación posible para tal acto.

SEMANA. ¿Siente que en esta parte del mundo hay una lucha por desinformar? ¿Qué piensa del papel de los medios?

R.O.: Evidentemente, hay un afán por desinformar y por proteger al actuar israelí en las mayorías de los medios por qué se han callado durante tanto tiempo con las atrocidades que Israel ha cometido contra Palestina documentada en medios palestinos y alternativos. ¿Por qué ahora sin vergüenza alguna regaron bulos como los 40 bebés decapitados que ya la misma prensa global como BBC, CNN han desmentido? ¿Por qué no ha habido ni una palabra o muy pocas expresiones de solidaridad con los civiles palestinos, cuando van más de 1524 niñas/os asesinados ¿por qué esto no sale en los medios con grandes titulares?

SEMANA. Ya abrieron el corredor humanitario por Egipto, se dice que intercedió Biden ¿qué opina de eso?

R.O.: El gobierno Biden ha manifestado su pleno apoyo a Israel. Al día siguiente del ataque de Hamás, parqueó una porta aviones armada en la costa de la Palestina ocupada para favorecer a Israel. Le vende armas, le ha llevado repuestos, protección diplomática en el consejo de seguridad de la ONU. Todo lo que ha hecho el gobierno Biden ha sido para favorecer a Israel y protegerlo, blindarlo de cualquier sanción y nada de lo que haga realmente es beneficio del pueblo palestino. Si Biden hubiese querido proteger al pueblo palestino, lo hubiese hecho desde el primer Día.

SEMANA. Búfalo, ¿tiene ascendencia palestina? Gracias por estar en SEMANA y si quiere agregar algo más, adelante.