Fifa abre investigaciones contra entrenadores y un directivo por presuntos abusos sexuales

La Fifa ha abierto una investigación disciplinaria contra tres entrenadores y un alto responsable del fútbol gabonés, sospechosos desde finales de 2021 de haber cometido múltiples agresiones sexuales a jugadores menores, anunció el martes.

La instancia mundial del fútbol inició en diciembre pasado las investigaciones preliminares contra Patrick Assoumou Eyi, entrenador del equipo nacional Sub-17 hasta el año 2017, que también está en el centro de una investigación penal en su país.

La sala disciplinaria de la Fifa extendió al mundo entero la suspensión provisional infligida el 17 de diciembre por la Federación gabonesa de fútbol a Eyi, conocido como Capello, y acusado de haber abusado de varios centenares de chicos jóvenes.

#Football 🇬🇦

Pierre-Alain Mounguengui, président de la fédération gabonaise de football est accusé d'avoir couvert les agressions présumées commises par Patrick Assoumou Eyi", ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans

Source : @Eurosport_FR pic.twitter.com/kJuqt1gpMP — Célébrités Africaines (@CelebritesAFR) April 24, 2022

La Fifa abrió también distintos procedimientos contra otros dos entrenadores gaboneses, Triphel Mabicka y Orphée Mickala, y contra el presidente de la Liga de fútbol del Estuario, provincia de la capital Libreville, Serge Ahmed Mombo.

Estos tres hombres están excluidos durante 90 días de toda actividad en el fútbol (administrativa o deportiva) “tanto a nivel nacional como internacional”, precisa la institución.

El caso fue revelado en diciembre por el diario británico The Guardian, que citaba testimonios anónimos de víctimas declaradas, según las cuales Capello decidía mantener o no en la selección Sub-17 a los jóvenes que, según ellos, cedían o no a sus insinuaciones.

Según los mismos testimonios, Eyi “proporcionaba” igualmente jóvenes a otras “figuras” del fútbol nacional.

“Si estas acusaciones se demuestran, es una prueba suplementaria de que el fútbol es constantemente utilizado, a través de las ligas y de los continentes, como un foro que permite a los agresores sexuales tener acceso a jugadores y atacarlos”, comentó la Federación Internacional de futbolistas profesionales (Fifpro).

Técnico, sancionado por abuso y acoso

El entrenador panameño Kenneth Zseremeta recibió una multa de 24.000 dólares por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), a raíz de las acusaciones de abuso y acoso sexual de 24 futbolistas venezolanas, entre ellas la estelar Deyna Castellanos.

“Se ordena el pago de una multa de ocho mil (8.000) unidades convertibles”, que cada una vale tres dólares, indicó la federación en un comunicado en el que informan que Zseremeta fue encontrado “culpable” de infringir los artículos de la “no discriminación” y la “protección de la integridad física y mental” de las futbolistas.

El exseleccionador, que estuvo al frente de la Vinotinto femenina entre 2009 y 2017, fue acusado en octubre pasado de abuso sexual, psicológico y físico por el grupo de futbolistas en una carta pública en redes sociales.

Tras la denuncia, la FVF pidió una investigación contra Zseremeta y su asistente en su etapa como seleccionador, William Pino, y para ambos fue librada una orden de aprehensión. Los dos han negado las acusaciones en su contra.

La FVF también informó que Zseremeta tiene prohibido por un período de 20 años “su participación en cualquier tipo de actividad (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) relacionada con el fútbol a nivel nacional”.

Sanciones similares también fueron aplicadas para Pino, quien recibió una multa de 9.000 dólares y tampoco podrá relacionarse con el fútbol venezolano durante ocho años.

A Pino se le encontró culpable de “infringir” el artículo de los estatutos de la FVF de la “protección de la integridad física y mental” de las futbolistas.

Las multas deberán ser pagadas, según el comunicado, “dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación”.

*Con información de la AFP.