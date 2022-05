Video | ¿El nuevo goleador? Falcao ya le enseña a patear el balón a su hijo Jedidiah

Falcao García vivió un fin de semana soñado tras regresar a las canchas con el Rayo Vallecano, enfrentando a la Real Sociedad. El Tigre ingresó cuando su equipo perdía 1-0 y en menos de un minuto convirtió el gol del empate para hacer estallar las tribunas del estadio de Vallecas.

Terminado el encuentro con empate en el marcador, Radamel fue entrevistado por Movistar Plus y allí manifestó su alegría por llegar a seis tantos con el Rayo. “Trato de estar en el lugar indicado para brindar ayuda al equipo. Los delanteros estamos para eso. Mi hábitat es el área y trataré de aportar con goles siempre”, explicó sobre la acción.

El colombiano considera que ahora lo importante es “tener minutos de calidad y aprovechar al máximo el tiempo para darle al equipo lo que puedo darle”. Falcao no jugaba un partido oficial desde el pasado 26 de febrero, razón por la que este tanto tiene un valor doble en el remate de la temporada.

Gol del Rayo, gol del ‘Tigre’ Radamel Falcao García ante la Real Sociedad para la igualdad en Vallecas. #SAENZFUT pic.twitter.com/e8JEfpqwQx — Juan Pablo Sáenz (@jpsaenzw) May 1, 2022

A pesar que no lograron la victoria, seguir sumando sigue siendo un síntoma positivo para un equipo que estuvo rozando la zona de descenso. “Matemáticamente todavía no está. Estamos muy cerca. Hoy el equipo trabajó muy bien, igual que cuando los resultados no daban. Seguimos trabajando igual aunque en los últimos diez días hemos levantado la situación con esfuerzo”, remató el atacante samario.

En las gradas todo fue alegría cuando el Tigre logró marcar y festejar a rabiar con una dedicatoria especial para su familia que se encontraba en el palco. Junto a ellos estaban dos invitados muy especiales, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Terminado el partido, los dos miembros del Colombian Power bajaron a la grada de Vallecas y se tomaron la foto respectiva con el goleador de la tarde. “Gracias por la invitación”, escribió Cabal en la publicación donde posa junto a su compañero de dupla y en el centro se encuentra el máximo artillero en la historia de la Selección Colombia, sonriente por el deber cumplido.

Hijo de Tigre

Después de esa icónica foto, Falcao se quedó unos minutos más sobre el césped, pero esta vez compartiendo con Jedidiah, su hijo menor, que ya empieza a mostrar las cualidades del goleador.

En el video se ve al pequeño, de apenas 1 año de edad, correr detrás del balón, mientras su padre le da instrucciones para marcar en el arco donde minutos antes había empatado el juego ante la Real Sociedad. Jedidiah patea el balón en una oportunidad con dirección a Falcao, que después lo motiva a rematar hacia la portería.

“Mira, haz el gol allá”, dice el delantero samario mientras a lo lejos se ve a sus otras dos hijas jugando sobre el césped de Vallecas, donde el pequeño ‘Jedi’, como le dice Falcao de cariño, empieza a seguir los pasos de su papá y de su abuelo, recordando que Radamel García King también fue futbolista, aunque jugaba en la posición de defensor central.

El 2022 ha sido un año difícil para el Tigre por la lesión que lo alejó más de dos meses de las canchas y le impidió estar con la Selección Colombia en los últimos duelos de Eliminatorias a Catar 2022. Es ahí donde la familia, encabezada por su esposa Lorelei Tarón, han jugado un papel fundamental para superar las críticas de aquellos que creen que su tiempo como profesional está cerca de llegar a su fin.

Lo cierto es que Falcao se encuentra motivado para continuar e incluso estaría por hacer oficial la renovación con el Rayo Vallecano por una temporada más. El bienestar de sus hijos es parte fundamental de esa decisión, lo que permite pensar en que Madrid es la única ciudad en la que se sienten como en casa.