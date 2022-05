Invitados de lujo: Falcao le gastó boletas a dos ídolos del deporte colombiano

No faltó la foto y el agradecimiento después del partido en el que el Tigre marcó su sexto gol con la camiseta del Rayo Vallecano.

Cinco meses y 25 días duró el suplicio de Falcao García sin poder marcar goles en la liga española. Producto de las lesiones musculares y una extensa sequía de esas que solo sufren los grandes goleadores, apenas este domingo pudo celebrar su primer tanto en lo que va del 2022.

Sobre el minuto 77 de partido, el Tigre casó un rebote en el vertical derecho y la empujó para poner a celebrar a toda la hinchada que ya empezaba a sentir el dolor de una nueva derrota. Real Sociedad, el rival en esta jornada, se había adelantado a los 33 con un cabezazo de Alexander Sorloth, pero no logró aguantar hasta el final condenado por el olfato goleador del colombiano que todavía sigue intacto.

Terminado el encuentro en Vallecas, Radamel fue entrevistado por Movistar Plus y allí manifestó su alegría por llegar a seis tantos con el Rayo. “Trato de estar en el lugar indicado para brindar ayuda al equipo. Los delanteros estamos para eso. Mi hábitat es el área y trataré de aportar con goles siempre”, explicó sobre la acción.

El colombiano considera que ahora lo importante es “tener minutos de calidad y aprovechar al máximo el tiempo para darle al equipo lo que puedo darle”. Falcao no jugaba un partido oficial desde el pasado 26 de febrero, razón por la que este tanto tiene un valor doble en el remate de la temporada.

A pesar que no lograron la victoria, seguir sumando sigue siendo un síntoma positivo para un equipo que estuvo rozando la zona de descenso. “Matemáticamente todavía no está. Estamos muy cerca. Hoy el equipo trabajó muy bien, igual que cuando los resultados no daban. Seguimos trabajando igual aunque en los últimos diez días hemos levantado la situación con esfuerzo”, remató el atacante samario.

Devolución de gentilezas

En las gradas todo fue alegría cuando el Tigre logró marcar y festejar a rabiar con una dedicatoria especial para su familia que se encontraba en el palco. Junto a ellos estaban dos invitados muy especiales, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.

Terminado el partido, los dos miembros del ‘Colombian Power’ bajaron a la grada de Vallecas y se tomaron la foto respectiva con el goleador de la tarde. “Gracias por la invitación”, escribió Cabal en la publicación donde posa junto a su compañero de dupla y en el centro se encuentra el máximo artillero en la historia de la Selección Colombia, sonriente por el deber cumplido.

“Gracias a ustedes por la visita”, les respondió Falcao en su cuenta de twitter. Al final las entradas para el partido del Rayo solo fueron una devolución de gentilezas, pues el Tigre también ha asistido a torneos de tenis invitado por sus compatriotas, tal como sucedió en Montecarlo 2018 cuando el goleador todavía actuaba con el Mónaco en la liga francesa.

El calendario los juntó este domingo porque Cabal y Farah se encuentran preparando el debut en el Mutua Madrid Open, el torneo más importante que recibe la capital española en la temporada. El primer juego de la dupla colombiana está programado para el próximo martes 3 de mayo frente a la pareja conformada por el japonés Ben McLachlan y el sudafricano Raven Klaasen.

Los colombianos vienen con la ‘espinita’ de la final perdida en el Masters 1000 de Montecarlo frente a Salisbury y Ram. La semana pasada estuvieron defendiendo el título en Barcelona, sin embargo, cayeron eliminados en octavos de final frente a los británicos Jamie Murray y Daniel Evans.

Hasta ahora no han logrado romper la sequía de títulos en 2022, pero esperan que un territorio conocido como Madrid sea la oportunidad perfecta para seguir llenando la vitrina y acumular buenas sensaciones de cara a Roland Garros, el segundo grand slam del año.