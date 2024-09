Futbolista colombiano se desploma en pleno partido; las imágenes son impactantes

Nicolás Villa, jugador de Barranquilla, cerca de la mitad de la cancha, se desplomó. Por fortuna, un compañero estaba cerca y no permitió que se golpeara con fuerza contra el césped. Los cuerpos médicos presentes auxiliaron al jugador con rapidez.

“Nicolás Villa (Barranquilla F. C.) cayó desplomado, sin tener contacto alguno con rival o compañero, en el Estadio Romelio Martínez. Sucedió en el juego ante Orsomarso por la segunda división colombiana. El futbolista fue atendido de inmediato por el cuerpo médico”, dijo el periodista Paolo Arenas en su cuenta oficial de X.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, el jugador de Barranquilla F. C., tras desplomarse, reaccionó. Se espera que la situación no pase a mayores y que Nicolás Villa no corra ningún tipo de peligro.