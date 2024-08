Golpe bajo para Luis Díaz en Liverpool: revelan negocio de última hora que lo afectaría

¿Socio o reemplazo para Luis Díaz?

¿Qué dijo Arne Slot sobre los fichajes?

La pregunta sobre algún fichaje sorpresa llegó hasta oídos del técnico neerlandés, quien regateó responsabilidades al respecto. “Creo que ya sabes la respuesta. Si se cierra un trato, tendrán noticias nuestras. Hasta ese momento no hablamos de traspasos ni de jugadores que no sean nuestros”, declaró este viernes en la mañana.

El técnico de Liverpool aseguró que no está nervioso. “No, los nervios no están ahí. No sería nada bueno. Si tienes nervios probablemente no confíes en lo que hiciste antes, simplemente no confías en tu equipo. Confío en lo que hacemos como personal durante toda la semana para preparar al equipo de la mejor manera posible y también confío mucho en el equipo, nuevamente el domingo”, finalizó.