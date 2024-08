‘Bombazo’ al futuro de Juan Guillermo Cuadrado: grande de Europa lo quiere para Champions League

Solo quiere Europa

“Obviamente, no estoy cerrado a una posibilidad (jugar en el DIM). Me siento muy bien, he estado entrenando con el Medellín, con el que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional. Algún día, con la ayuda de Dios sería muy bonito terminar mi carrera ahí, pero en estos momentos tengo la mirada puesta en que todavía puedo jugar otros años más en Europa”, dijo el mes pasado.