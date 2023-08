Harry Maguire se va del Manchester United: tiene nuevo equipo en Inglaterra por una cifra millonaria

La historia de Harry Maguire en el Manchester United está a punto de terminar. De acuerdo a lo que reportan medios ingleses como T he Athletic , los red devils han aceptado una oferta 30 millones de libras, es decir, casi 35 millones de euros por el traspaso del polémico defensor que, durante su paso por Old Trafford, ha sido objeto de críticas y memes en todo el mundo.

Harry Maguire del Manchester United camina en la cancha luego del partido de ida de cuartos de final de a Liga Europa ante el Sevilla en Old Trafford, el 13 de abril de 2023. (AP Foto/Dave Thompson, Archivo) | Foto: AP

“Después de conversaciones con el técnico hoy, me ha informado que cambiará de capitán. Me explicó sus razones y, aunque personalmente estoy extremadamente decepcionado, continuaré dándolo todo cada vez que use la camiseta”, reaccionó el zaguero inglés a través de sus redes sociales.