Íñigo Pérez contesta la súplica de James Rodríguez: anunció decisión que pone feliz al colombiano

En rueda de prensa previa al viaje hacia la provincia de Palencia, el técnico Íñigo Pérez apuntó que el once inicial tendrá grandes cambios con especial protagonismo de aquellos que no han tenido muchos minutos a lo largo de la presente temporada.

“El once lo tengo pensado, pero no obedece a la palabra rotaciones. Hay jugadores que es lógico que con el paso de las jornadas vayan acumulando más minutos que otros y la diferencia sea grande, pero de verdad pienso que mañana es una nueva oportunidad para que, el que inicie, vuelva a darnos una nueva victoria, vuelva a exponerse, que todos le veamos, que todos le ayudemos”, declaró.

Íñigo aseguró que no hay una clave perfecta para que James o cualquier suplente pueda convertirse en titular. “Yo no necesito que me demuestren, porque yo lo veo. Por eso lo digo, el discurso que digo desde pretemporada: como yo veo a toda la plantilla entrenar, luego puedes elegir a once más cinco máximo... Yo sé qué tipo de nivel tienen la gente que menos está participando”, dijo.