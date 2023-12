Inter confirma gravedad de la lesión para Juan Guillermo Cuadrado; obligados a tomar dura decisión

Juan Guillermo Cuadrado se lamenta por un dolor luego de una falta en el Inter vs. Bologna. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El propio Inzaghi dijo en rueda de prensa que el colombiano no está en plenitud de sus condiciones. “Todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco”, señaló el entrenador.