Revelan delicado problema para la carrera de Juan Guillermo Cuadrado: se habla de “solución drástica”

De hecho, el propio Inzaghi dijo en rueda de prensa que el colombiano no está en plenitud de sus condiciones. ““Todos me dieron respuestas importantes. Cuadrado, por ejemplo, habría jugado menos con Pavard y Dumfries disponibles, no puede entrenar con regularidad y vive con un problema. Me dio gran disponibilidad y se lo agradezco”, señaló el entrenador.