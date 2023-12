Sacudón al futuro de David Ospina: desde Arabia revelaron decisión definitiva del Al-Nassr

Ospina no ha contado para el Al-Nassr desde su lesión y lo más cerca que ha estado de volver a las canchas es con la Tricolor, que lo convocó en la reciente lista de jugadores elegidos por Néstor Lorenzo para los amistosos frente a Venezuela y México.

Según el periodista Ali Al Harbi, no es cierto que Ospina vaya a ser inscrito en 2024, por lo que continuará sin jugar hasta nueva orden. “Sekou Fofana no dejará el club saudita Al-Nassr durante el periodo de transferencias de invierno, y ningún otro jugador extranjero se irá”, asegura el periodista que cubre la actualidad del Al-Nassr.

Ospina estuvo entrenando hace unos meses en la sede del cuadro verdolaga, donde terminó su recuperación antes de regresar a Riad a la espera de un posible retorno a las canchas que todavía no se ha hecho realidad.

La semana pasada, el arquero habló en rueda de prensa y aseguró que se encuentra en plenitud física para afrontar cualquier reto que le traiga el 2024. “Vengo preparándome, llego con el ritmo de los entrenamientos, los partidos amistosos. Eso me ha dado la tranquilidad, después de una lesión importante. Estoy con esa tranquilidad de que me he cuidado. Solo queda tener minutos, competencia”, señaló.