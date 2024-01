James Rodríguez cambia el 19 y ahora usará extraño número de camiseta en São Paulo

James Rodríguez aún no debuta oficialmente en este 2024, pero sigue siendo tema principal en la agenda de los medios brasileños. Mientras espera por la oportunidad de tener minutos bajo las órdenes de Thiago Carpini, su nuevo entrenador, ha tomado la decisión de hacer un cambio trascendental en el número que usa en la espalda.

El colombiano es consciente que sus primeros meses en el tricolor paulista no han sido los mejores y por eso, con este cambio de dorsal, espera darle un nuevo inicio a su historia en Brasil.

Cuando el volante cucuteño llegó a São Paulo, la 10 ya estaba en manos de Luciano, quien no cedió a la petición de dejarlo libre para el nuevo flamante fichaje.

James optó entonces por el 19, pero el resultado no fue lo que esperaba. Durante su primer periodo con el equipo erró dos penales, uno de ellos en la eliminación de la Copa Sudamericana, no logró convencer a Dorival Júnior de darle la titularidad y apenas pudo marcar un gol en el Brasileirao frente a Fortaleza.

Una semana más para el debut

El problema de James no es grave y tampoco se trata de una lesión, sino de un plan específico para sacar su mejor versión y evitar posibles lesiones como las que ha venido sufriendo en los últimos años. “En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los jugadores, para que actúen con seguridad”, agregó.