São Paulo, tras ‘borrar’ a James Rodríguez, cuenta la verdad sobre su estado de salud

No ha pasado el primer mes de 2024 y James Rodríguez ya es noticia por las molestias físicas. El colombiano, que de momento se mantiene en São Paulo sin jugar un solo partido con el conjunto paulista, fue descartado para el primer partido por no estar en plenitud de condiciones.

James “ha progresado”

Una vez terminó el compromiso de la fecha 1, en rueda de prensa, el entrenador de James Rodríguez buscó dar claridad a las especulaciones sobre el estado de salud del cafetero. Allí, aseguró que los jugadores ‘borrados’ de los primeros juegos “no quiere decir que no estén en los planes del club”.

Explicando que para la inscripción de los jugadores aún resta tiempo, fue que terminó por contar la verdad de la actualidad para el ‘10′ nacional: “Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribirse hasta el 16 de febrero”.

Intentando bajar fuerza a los rumores que apuntaban a que la lesión de Rodríguez era más grave de lo pensado, aclaró que no solo el colombiano se perdió el inicio del torneo: “(Su ausencia) era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito”.