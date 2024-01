Hinchas piden eufóricamente a Falcao irse del Rayo Vallecano tras su último partido

Ante esto, los aficionados reaccionar aconsejándole que debía salir por la falta de minutos que le estaban dando: “Con cariño te lo digo Falcao. Mereces tener otro final de carrera. Lo de Rayo Vallecano es penoso. No te dan minutos, ni juego, ni nada. El peor local de la liga… Te queremos… Chao”.

No les sale una: América recibe otro ‘no’ de importante técnico para dirigir al equipo en el 2024

Puerta abierta para el ‘Tigre’

Una de las noticias que más llamará a atención en el 2024 al rededor del fútbol mundial será la continuidad o no de Falcao García en Europa. Este lunes 1 de enero, ya hay un indicio de cuál podría ser la decisión del samario, según lo conocido desde territorio español donde milita.

En Rayo Vallecano, equipo con el que tiene contrato hasta mediados del año que comienza, no han hecho uso de la opción de renovación de su vínculo. Según lo establecido por la FIFA, tras no haber llegado a un acuerdo con seis meses de antelación, el jugador es libre de empezar a negociar con quien quisiese.

Si bien hay una cláusula de rescisión en el contrato, esta ya queda anulada, dado que en los tiempos que podría hacerse uso el conjunto de Vallecas no decidió hacer uso de la misma. Así pues, varios equipos podrían empezar a lanzar llamadas al samario para intentar convencerle.

En 66 partidos, apenas en 14 de ellos fue inicialista Falcao, registrando 12 anotaciones en Rayo Vallecano, que no es una mala Estadística. Sin embargo, el entrenador al mando, Francisco, no lo tiene en cuenta, y no se cree posible que el club haga un esfuerzo por retenerle.