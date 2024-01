Confirmado: São Paulo le da duro golpe a James Rodríguez y desata preocupación en Colombia

James Rodríguez ha iniciado el año 2024 de la manera menos pensada. El colombiano, que le madrugó a la pretemporada, no fue inscrito por São Paulo para el primer partido que ganaron ante Santo André (3-1) y tampoco hará presencia en el segundo, este martes frente a Mirassol, en calidad de visitante .

Lo más curioso del caso es que James ha subido fotos a sus redes sociales entrenando en la sede de Barra Funda y no parece tener los problemas físicos que en el club ponen como argumento de su ausencia.

Desde la semana pasada, se había dicho que el ‘10′ de la Selección Colombia no haría parte de los dos primeros juegos del campeonato paulista , pero hasta este lunes se confirmó que está fuera de la lista de viajeros entregada por el entrenador Thiago Carpini.

La razón sería un manejo de cargas con el que el cuerpo técnico quiere prolongar la utilidad de James en el once inicial. Carpini lo llenó de elogios después del partido del sábado pasado y explicó que lo tendrá en cuenta cuando considere que está listo para dar una mano como el resto del plantel.

“ De cara al partido de mañana en Mirassol, São Paulo FC tendrá muchos cambios. Los jugadores que realizaron distintos trabajos en la pretemporada (Arboleda, M Araujo, Rafinha, James y Moreira) no regresan ”, informó el periodista Eduardo Affonso de ESPN Brasil .

La explicación de Carpini

Lo cierto es que esta situación no es nueva, pues es tal cual lo que el extécnico de São Paulo, Dorival Júnior, pensaba al respecto del estado físico del colombiano.

Carpini dio sus explicaciones y dejó dudas sobre la fecha real del regreso de James a las canchas . “Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribir hasta el 16 de febrero ”, dijo al respecto.

El problema de James no es grave y tampoco se trata de una lesión, sino de un plan específico para sacar su mejor versión y evitar posibles lesiones musculares, como las que ha venido sufriendo en los últimos años. “En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los jugadores, para que actúen con seguridad”, agregó.