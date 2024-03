James Rodríguez y Carlos Antonio Vélez coincidieron; sorpresivo ‘encuentro’ sobre la Selección Colombia

🪐🇨🇴⚽ “Es una constante en los amistosos que Colombia juegue bien, que lo haga ante rivales de categoría y que solo juguemos 45min bien. Qué nos ganamos nosotros con 50fechas invictos y llega la Copa América y no vamos a la final, no sirve para nada” @velezfutbol #PlanetaFútbol pic.twitter.com/j3xPkzdk1V

La razón de dicho ‘encuentro’ de conceptos, es que para ambos el número de veinte fechas sin caer no es algo relevante, donde se marcará si el trabajo se viene realizando bien o no será en el torneo de mitad de año: “Qué nos ganamos nosotros con 50 fechas invictos y llega la Copa América y no vamos a la final, no sirve para nada”, dijo Vélez.