Jefe de Michael Schumacher en Ferrari expone las “consecuencias” que le dejó accidente mientras esquiaba

- Foto: PA Images via Getty Images

La condición de salud de Michael Schumacher, uno de los automovilistas más laureados de todos los tiempos, como lo evidencian sus siete campeonatos mundiales en la Fórmula 1, sigue siendo una incertidumbre.

Menos de un mes atrás, el primer jefe de Schumacher en la F1, Eddie Jordan, afirmó que el deportista “está sin estar”, declaración a la que hizo eco la prensa deportiva.

Michael Schumacher coincidió en la F1 con Juan Pablo Montoya. (Clive Rose/Getty Images). - Foto: Getty Images

Así mismo se refirió a lo difícil que lo debe estar pasando Mick Schumacher, el hijo de Michael que heredó su pasión por la velocidad y hoy es el piloto reserva de Mercedes en la máxima categoría del automovilismo mundial, debido a su ausencia. “No puede ser fácil saber que tu padre no puede ser parte de la familia”, añadió.

En ese contexto, el francés Jean Todt, jefe de Ferrari en la época gloriosa de Michael Schumacher, es decir, cuando consiguió cinco de los siete títulos mundiales que hoy ostenta, expresó su opinión en las últimas horas.

En conversación con la revista Corriere della Sera, Jean Todt se refirió a las consecuencias que trajo el fatídico 29 de diciembre de 2013 para Schumacher. Ese día, mientras disfrutaba de unas vacaciones navideñas con su familia, sufrió un accidente muy grave al golpearse la cabeza mientras practicaba esquí en Méribel, en los Alpes franceses junto a su hijo Mick.

“Hay que dejarles en paz. Debemos respetar la decisión de Corinna (la esposa del Káiser) y sus hijos de guardar la máxima privacidad. Sabemos que aquel accidente tuvo consecuencias. Pero los que dicen saber algo no saben nada. Les visito a menudo, su familia es mi familia”, expuso Jean Todt.

Michael Schumacher y Jean Todt - Foto: Twitter: @_MSchumacher

Todt, esposo de Michelle Yeoh, ganadora en los premios Oscar en 2023 por su participación en la película Todo en todas partes al mismo tiempo, también fue preguntado por el espectacular arranque de temporada que ha tenido el equipo Aston Martin, donde conduce el piloto español Fernando Alonso.

“Es la escudería que ha crecido más de un año para otro. Eso es indudable. La clave de su éxito radica en que han tomado buenas decisiones para conseguir a las personas adecuadas y ponerlas en el lugar correcto. Y es imperativo tener a los mejores en cada área y luego coordinarles de la forma adecuada para crear un ambiente fértil”, afirmó.

Más testimonios sobre Schumacher

Corinna Schumacher, esposa de Michael, ha pedido en más de una ocasión respeto por la privacidad de su familia, pero también ha confesado cómo cambió su vida tras el accidente registrado ya una época atrás.

En el documental Schumacher, de Netflix, afirmó: “Por supuesto que echo de menos a Michael cada día, pero no soy solo yo la que lo echa de menos: los niños, la familia, su padre, todo el mundo que está cerca de él. Todo el mundo echa de menos a Michael, pero Michael está aquí. De manera diferente, pero está aquí y eso nos hace encontrar fuerza”.

Schumacher (der.) y su esposa, Corinna (izq.). El automovilista permanece en coma inducido desde que sufrió una lesión cerebral mientras esquiaba en los Alpes franceses, el 29 de diciembre del 2013. - Foto: AFP.

“No importa lo que suceda, haré todo lo que pueda. Todos vamos a hacerlo. Hacemos todo lo posible para mejorar a Michael y asegurarnos de que se sienta cómodo y solo para que se sienta como si estuviera con su familia y para continuar con nuestro vínculo”, agregó.

Por otra parte, tiempo atrás, el neurólogo Erich Riederer habló del caso de Schumacher con la prensa internacional.

“Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo”, comentó.