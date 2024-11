Jhon Arias llora la partida de un viejo amigo: “gracias por inspirarnos”

Mientras ambos jugadores compartieron camerino, Arias no desaprovechaba ninguna oportunidad para elogiar a Marcelo. Arias siempre destacó la experiencia y habilidad que demostraba el lateral en cada partido que jugaba. Incluso, el colombiano indicó que Marcelo le solía decir que no tenía nada que envidiarle a los jugadores con los que había compartido vestuario en el Real Madrid.

Así fue la pelea de Marcelo y el entrenador

El experimentado entrenador había tomado la decisión de no contar con el lateral en todo el encuentro, pero para cerrar el partido y aguantar el resultado, Menezes iba a poner al jugador, pero Marcelo no vio con buenos ojos que lo metieron al partido cuando solo faltaban pocos minutos para el pitazo final, eso fue lo que terminó por detonar el enfrentamiento entre el lateral y el estratega.

“Iba a poner a Marcelo en ese momento, pero escuché algo que no me gustó y cambié de opinión. Puse a JK al límite, es un jugador fuerte, así que tienes una salida. Siempre tuvimos una salida. No creo que fue porque él llegó que el equipo tuvo algún tipo de problema”, sostuvo el estratega.