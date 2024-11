Sobre las críticas dijo que “la verdad es que bastante bien, a pasar la página, no fueron días fáciles para mí y después de todo lo que se dijo, entiendo que el fallo que tuve no fue bueno y más jugando con la Selección Colombia ”.

Sobre la jugada en cuestión confesó que “fue un momento de confusión porque pienso que el defensa de Ecuador la va a tocar y cuando no la toca, se me vienen dos cosas a la cabeza, pero tenía que haber metido el balón de primera . Pero como ser humano que soy, cometo errores, como seres humanos fallamos”.

Sobre la Selección aseveró que “ellos me dan mucha tranquilidad. Me imagino que sí son fáciles (las opciones desperdiciadas), pero todos cometemos errores, la gente piensa que como somos futbolistas profesionales no tenemos derecho a fallar, somos seres humanos como todos y cometemos errores. En su momento me alabaron; ya ahora me critican y las acepto, pero hay críticas de críticas; cuando vuelva voy a aportar todo a la Selección”.