Jorge Luis Pinto rompió el silencio y opinó sobre la actualidad de la Selección Colombia

Luego de que Néstor Lorenzo hiciera su debut oficial como entrenador de la Selección Colombia en la gira por los Estados Unidos, que dejó dos victorias ante Nicaragua y México, el análisis de todo el país futbolero acerca del técnico argentino y la renovación de jugadores colombianos no se ha hecho esperar.

Una de las opiniones más importantes fue la del exdirector técnico de la Selección Jorge Luis Pinto. El entrenador santandereano, que en los últimos días suena como posible próximo DT del Deportivo Cali, concedió una entrevista al programa Blog Deportivo de Blu Radio y dio sus impresiones acerca de lo que pasó en los partidos amistosos de la Tricolor y el debate que se formó en el país entre jugar con los veteranos o jugar con los jóvenes.

“El profesor tuvo dos equipos, el de él, con los jugadores veteranos que quiere tener contentos y consentirlos. Y el de Colombia, el nuestro, que fue el que usó en el segundo tiempo contra México. El equipo que va a competir en el Mundial es el segundo, el que tuvo a los muchachos. Como sugerencia respetuosa, le digo que les dé entre 12 y 15 partidos y podrá ver bien lo que tiene”, dijo el exentrenador de Millonarios.

Además, Pinto comentó que, con los partidos, Néstor Lorenzo irá encontrando su equipo y sabrá qué jugadores están para jugar y cuáles no. Sin embargo, entendió que no se pueden hacer cambios radicales y afirmó que el cambio generacional se debe hacer poco a poco y no de manera abrupta, como han pedido varios periodistas.

“No se pueden hacer cambios totalitarios, hay que ir despacio, toca ver lo que hay e ir mirando que, si hay algún jugador bueno, toca ponerlo a competir, pero toca sustentarse de acuerdo a una base y toca empezar a darles fútbol para poder probar a los jugadores”, dijo el santandereano.

Pinto detectó a los defensores centrales como el principal problema al que debe enfocarse Lorenzo para consolidar una idea de juego sólida. “El problema más delicado está en los centrales, no es fácil encontrarle reemplazos a la pareja que ya jugó mundiales. Darle un partido a (Andrés) Llinás me pareció extraordinario, que coja otro y le dé también todo un partido y así. Tiene que empezar a construir el equipo que va a jugar el Mundial y eso no se logra en dos años, se lo digo por experiencia con tres países”.

Jorge Luis Pinto destacó también el trabajo de los jugadores jóvenes y la forma en que asumieron la responsabilidad para remontar el partido amistoso contra México. Igualmente, tocó el polémico tema de James Rodríguez y su convocatoria a la Selección nacional.

“Indudablemente que el primer paso es el club, pero yo sí creo que hay que recuperarlo, pero primero debe ser desde el club y desde ahí tiene que llamar la atención y decir ‘véase estoy listo para jugar’ y luego demostrarlo”, concluyó el entrenador.

Antes de ser nombrado Néstor Lorenzo, Jorge Luis Pinto era uno de los principales candidatos a ser director técnico de la Selección Colombia. Sin embargo, el fracaso de Reinaldo Rueda llevó a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol a enfocarse en encontrar un seleccionador extranjero y poder repetir lo sucedido en la era de José Néstor Pékerman.