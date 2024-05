José Pékerman habló de Néstor Lorenzo y dijo qué le parece la actual Selección Colombia

Al igual que los hinchas, para el estratega argentino es ilusionante el hecho de no haber perdido bajo las órdenes de Lorenzo y dar pasos agigantados hacia la clasificación al Mundial de 2026. “ Me parece que es un gran momento más allá que tiene un resultado como invicto en muchos partidos. El invicto es una satisfacción que el equipo va a llegar con grandes expectativas a esta Copa ”, sentenció.

¿Qué dice Néstor Lorenzo de Pékerman?

“ Sin duda que José me ha enseñado mucho, he aprendido mucho de él y el estilo puede llegar a parecer el mismo, pero los tiempos cambian, el fútbol cambia y la metodología cambia. Mi equipo de trabajo es excelente y armaremos un trabajo con la esencia del estilo colombiano, pero con más intensidad y agresividad. Los detalles van a ser importantes en esto que vamos a comenzar”, decía en su presentación oficial.

Cuando le preguntaron sobre los errores que se cometieron en la Tricolor tras su salida, Lorenzo prefirió evadir. “No es ético ni justo porque no estuve ahí. El fútbol tiene variables y no puedo criticar a los entrenadores que son igual de exitosos y reconocidos y que tal vez en el contexto en el que estuvieron no pudieron hacer algo mejor. No voy a hablar de los errores que hubo o no hubo”, dijo.