Josep Pedrerol, de ‘El Chiringuito’, se sinceró por decisión que tomó el técnico del Rayo con James Rodríguez

“A veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James, tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América ”, dijo Josep.

Más palabras de Íñigo Pérez tras el juego con el Girona

El empate. “El punto lo vamos a valorar en mayo como muy bueno seguro, cuando veamos los resultados que se van a dar en este campo. No juego a ser adivino, pero viendo cómo juegan y en la dinámica que están, que ya dije antes que yo veía el mismo Girona del año pasado y lo hemos podido ver. Lo daremos por positivo. En ningún modo he querido tener al equipo tan bajo; de hecho, mi idea era intentar estar alto, pero me he equivocado en el planteamiento de partido”.