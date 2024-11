En ese instante llegó una incómoda pregunta para Juan Fernando. Uno de los periodistas presentes le mostró la imagen de un hincha de Racing que se había tatuado la cara del volante en la pierna derecha. No obstante, el diseño del tatuaje no se detalla al 100 %, por lo que la cara de Quintero se ve diferente.

“Ese no soy yo, agradecerle, pero... perdón, no se parece en nada, creo que es un muñequito o un cómic. Agradecerle, eso se ve muy bonito, no me dañaría la piel así, perdón, pero creo que soy demasiado diminutivo para lo que pasa en el mundo y habrá que agradecerle ese cariño y decirles que, simplemente, yo como jugador, quiero darles mucha alegría. Esos son unos gestos que realmente le llegan a uno”, fueron las palabras del volante de la Selección Colombia.