Juan Guillermo Cuadrado destapa el ‘calvario’ vivido con su lesión: “insoportable”

“Insoportable”

En las últimas horas, el propio jugador hizo una publicación donde confirmó la operación a la que se estará sometiendo y las razones: “He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%”.

A una edad alta para el fútbol, el de Necoclí recibió los consejos dados por los profesionales de la salud para tomar su decisión: “Queme todas las opciones de tratamiento evitando una cirugía , pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”.

“Siempre he sido un futbolista que entrega todo, que da siempre lo mejor dentro y fuera de la cancha. Me entristece mucho en este tiempo que llevo por no haberlo podido hacer para este gran club que me ha dado una grandiosa oportunidad”, sumó a la tristeza que le embarga por no poder seguir con una buena continuidad.