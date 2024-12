Juan Martín del Potro celebró su retiro del tenis con una victoria en un partido de exhibición contra Djokovic en Buenos Aires, el pasado 1.° de diciembre.

Del Potro venció a Novak Djokovic 6-4 y 7-5 en el estadio Parque Roca ante 14.000 espectadores. Las extenistas argentinas Gabriela Sabatini y Gisela Dulko participaron en un breve dobles mixto.

Previo a este partido de despedida, Del Potro compartió un video a través de sus redes sociales en el que relató el calvario que vive a raíz de las constantes lesiones que padeció durante su carrera deportiva, que lo llevaron al quirófano en varias ocasiones.

Del Potro y Djokovic. | Foto: AFP

“Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, en la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario (...) “hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor”, dijo el argentino en el video.

De hecho, destacó que hasta sufre dolencias mientras duerme. “Cuando me giro de lado me despierto porque me pegan unos pinchazos que son muy feos y la verdad que si bien viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos y alternativas, y todavía no la encuentro”.

Lo anterior, dijo el hoy extenista, lo afecta anímicamente porque desde que se levanta está tomando medicamentos. Por lo tanto, indicó que espera que algún día se acaben sus dolencias, porque anhela vivir sin dolor.

“Yo me levanto y tomo entre seis y ocho pastillas, entre un protector gástrico, un antiinflamatorio, un analgésico y otro para la ansiedad (...) Yo desde los 31 que no corro, no subo una escalera, no puedo patear una pelota, no jugué nunca más al tenis. ¿Me quedo 15 años más de mi vida así para que a los 50 me pongan la prótesis y vivir más o menos bien a los 60? (...) Ahora estoy metido en eso y ojalá algún día se acabe, porque quiero vivir sin dolor”, aseveró.

Las sentidas palabras Djokovic a Del Potro

“Hoy es un día muy especial. Hay un poco de dolor por no poder jugar más con mi amigo, siento a Juan Martín mucho más cerca de mi corazón. Yo vengo de una cultura en la que los valores son importantes y creo que Juan Martín es un ejemplo para todos nosotros, en todos los aspectos de la vida”, dijo Novak Djokovic, una vez terminó el encuentro contra el argentino.

Vale destacar que Del Potro llegó a ser el número tres en el mundo, ganó 22 títulos, incluyendo el US Open 2009 y dos medallas Olímpicas. Una fractura en la rótula derecha en 2018 marcó el fin de su carrera, jugando su último partido oficial en 2022.