Juegos Olímpicos París 2024 | La historia en Instagram que publicó el atleta colombiano que generó vergüenza con su gesto

De igual manera, publicó en Instagram una excusa por su accionar. “Quería agradecer a todas las personas que me vieron y me apoyaron, no salió muy bien, traté de hacer lo mejor, pero no fue mi día, me lastimaron un poco. Un golpe que ya tuve donde no me quería pegar otra vez y disculparme por mi gesto hacia el @worldskateofficial @worldskatesb a las personas, niños y familia que me vieron, pero fue un momento de rabia donde pusieron la cámara frente a mí. El lugar donde iba a patinar y pensé que me pegaría, le advertí que no lo pusiera frente a los obstáculos, esta no será la última vez que lo pruebe, por ahora no me apetecerá patinar... solo quiero pasar tiempo con mi mamá y mi perro, no los he visto en mucho tiempo. Mucho amor y Colombia es MUY CHIMBA @olimpicocol @olympics @fedepatincol 💔”.