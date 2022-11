Jugador argentino tuvo que ir al psicólogo luego de perder con Arabia Saudita en el Mundial Qatar 2022; la charla le sirvió para derrotar a México

La selección de Argentina logró meterse en la carrera por clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 luego de derrotar 2-0 a México y tras haber caído en la primera fecha 1-0 contra el combinado de Arabia Saudita, lo que se convirtió en una de las sorpresas tempranas del torneo disputado en tierras árabes.

Al final del encuentro frente a la selección manita, uno de los encargados de atender a la prensa fue el polémico Damián Emiliano Dibu Martínez, arquero al servicio del Aston Villa que confirmó lo duro que fue para él y sus compañeros haber caído ante los saudíes en el debut del Mundial.

El guardameta señaló que fue necesario recurrir a ayuda profesional para superar ese duro episodio, pues él mismo señaló que no le había sentado nada bien que los únicos dos disparos a meta que hizo Arabia Saudita se hubiesen convertido en gol.

“Hablé mucho con mi psicólogo. (...) Que me pateen dos veces y me metan dos goles, me golpeó. Metimos un gol muy rápido y nos relajamos un poquito. Después nos anulan tres goles por offside milimétricos”, dijo Martínez ante la prensa al final del partido contra México.

Al parecer, el haber consultado a su psicólogo de cabecera le dio resultado al arquero argentino y a su selección, que logró derrotar a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández y así encarrilar su camino en Qatar 2022, tornero en el que también comparte grupo con Polonia, combinado al que se medirá en la última fecha.

Argentina Vs. Polonia, un duelo definitivo

Argentina se medirá ante Polonia el próximo miércoles 30 de noviembre a las 2 p. m. (hora colombiana), y México y Arabia Saudita harán lo propio en el mismo horario.

En esta línea, el arquero de Polonia, Wojciech Szczesny, actual jugador de la Juventus, le envió un mensaje en especial a Lionel Messi, afirmando que lo estaba estudiando y que no sería fácil penetrar su red.

“Con Claudio Filippi, el entrenador de arqueros de la Juventus, encontramos un método para analizar los lanzadores de penaltis. Messi, ahora te estoy estudiando y no veo la hora de enfrentar a Argentina”, expresó de manera tajante el portero polaco.

Polonia en su primera presentación en Qatar 2022 empató sin goles en la primera fecha ante los mexicanos; sin embargo, los del viejo continente recurrieron a su categoría para imponerse 2 por 0 a Arabia Saudita, duelo en el que se destacó el delantero Robert Lewandowski, quien marcó su primer tanto en los mundiales luego de haber disputado cuatro partidos sin poder vulnerar el arco contrario.

La tabla de posiciones de la zona está de la siguiente manera: Polonia es primero con 4 puntos, Argentina es segundo con 3, Arabia Saudita es tercero con 3 y en el cuarto lugar se ubica México con 1 unidad.

Como se puede notar, la tercera y última jornada de este grupo estará caliente de principio a fin, dado que, aunque los aztecas son últimos, aún tienen claras posibilidades de clasificar a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Para ello deberán vencer a los saudíes y esperar que Polonia haga lo mismo con Argentina.

¿Messi pateó una camiseta mexicana?

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez desató una polémica en Twitter al publicar una advertencia alusiva a Lionel Messi, molesto por un video en el que, aparentemente, el futbolista argentino patea una camiseta de la selección mexicana luego del partido en la Copa de Mundo Qatar 2022.

Horas después del partido del sábado, circuló en redes sociales un video del festejo de los futbolistas argentinos en el vestidor del estadio Lusail tras la victoria por 2-0 sobre México.

Luego de ver el video, aficionados mexicanos, entre ellos el ‘Canelo’ Álvarez, se molestaron con Messi al considerar que le dio un puntapié a una camiseta mexicana que estaba en el suelo del camerino.

En el video, Messi, sentado en un banco, trata de quitarse el botín derecho y con la punta del pie toca la camiseta mexicana. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, preguntó el ‘Canelo’ Álvarez a sus seguidores en Twitter, y advirtió: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, una aparente alusión a la estrella argentina.