Jugador de Santa Fe, a horas del clásico: “El que diga que no quiere estar en Millonarios es mentiroso”

La previa se ha vivido con mucha expectativa. En esas, Kevin Londoño, futbolista que pertenece a Independiente Santa Fe, pero que juega en préstamo con el Deportivo Pasto, picó el compromiso entre rojos y azules con una particular declaración.

“Millonarios es uno de los equipos más grandes del país, tiene al mayor ídolo del fútbol colombiano en su nómina, y obviamente para todo jugador de fútbol, por más que sea hincha de un equipo o no, el que te salga a decir que no quiere estar en Millonarios es un mentiroso”, afirmó Londoño en diálogo con El Vbar Caracol .

Luego, agregó: “Se estaría mintiendo a sí mismo, por más de que quiera quedar bien en otro lado (...) yo no he dicho mentiras, Millonarios es realidad, tiene un aura diferente. Vos te metés al estadio, El Campín tiembla cuando la hinchada salta, ellos tienen otra aura, algo que es inexplicable, no lo entiendes, es algo raro”.