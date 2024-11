Jugador de Selección Colombia está lesionado y su recuperación es lenta: técnico habló del tema

Como se puede notar en la lista, además, no figuró el volante ofensivo Yaser Asprilla, del Girona de España. Asprilla se lesionó hace algunos días, pero su afección no pareció ser considerable. Sin embargo, por la misma se le acumularon varios días de recuperación .

“Tsygankov, Solís y Asprilla es posible que estén para el Espanyol, sino la siguiente. Tampoco quiero decir nada porque puede ser que no sea así. También Abel. Iván seguro. Danjuma y Misehouy no lo sé pero estarán cerca. Portu y Francés creo que no llegarán al Espanyol pero no lo sé. No soy médico”, aseguró sin rodeos.