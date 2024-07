Jugadores de España tomaron radical decisión con Pedro Sánchez tras ganar la Eurocopa 2024

Como bien se sabe, la selección de España venció en la gran final de la Eurocopa 2024 de Alemania a su similar de Inglaterra. El duelo terminó finalizando 2 goles 1. Nico Williams y Mikel Oyarzabal anotaron para los españoles, mientras Cole Palmer convirtió para los ingleses.

“No se puede estar más feliz. Ver a la afición y a los jugadores. Ha sido un día maravilloso, donde se ha coronado un magnífico equipo. Somos campeones de Europa con merecimiento. Decía que estaba orgulloso de mis jugadores y todavía estoy más orgulloso”, dijo el técnico Luis de la Fuente en declaraciones a TVE que recoge Europa Press.

De la Fuente desveló que en el descanso, con el empate a cero, exhortó a sus jugadores un mensaje de confianza. “Les he dicho que teníamos que reforzar lo que somos, que sigamos siendo nosotros y que tuviéramos confianza. Ellos interpretan muy bien todas las situaciones, son los mejores del mundo, lo he dicho y hoy me ratifico. Para mí son los más grandes”, subrayó.

El técnico aseguró estar más pendiente de ganarse la confianza del vestuario que de la prensa o la opinión pública. “Estaba seguro de que mis jugadores me creían. Lo han demostrado desde hace diez años y cada paso al lado que daban era para crecer. A mi siempre lo que me ha ocupado es que los jugadores me creyeran,”, indicó.

España celebrando el gol que les dio su cuarto título de la Eurocopa. | Foto: AP

Para De la Fuente, España ha sido “fiel a una idea” que le ha dado mucho equilibrio en todas las facetas del juego, y se definió como una persona que es “natural”. “Cada uno tiene que ser como es, no impostar. No me gustan los cinismos, me llevo mal con ellos. Me quedo como soy, natural, gustará más o menos. Soy como soy”, añadió.

Del triunfo en la Eurocopa destacó que lo logró una generación de futbolistas que es “un ejemplo para la sociedad”. “Son gente joven, veterana, con ganas de trabajar, solidaridad y compañerismo. Todo lo necesario para competir y ganar algo”, justificó.

Acerca de su futuro en el cargo, De la Fuente recalcó que su intención es seguir trabajando en el banquillo nacional. “Yo quiero seguir y no habrá ningún problema para hacerlo. Se harán las cosas que se tengan que hacer, pero no me preocupa. Hoy es un momento de alegría y de disfrutar”, comentó.

La obtención del título, tanto para De la Fuente como para los jugadores de España, fue una total alegría. Tras la ceremonia de premiación, los futbolistas se dirigieron al camerino para seguir celebrando.

Pedro Sánchez. | Foto: AP

Pero allí, en el camerino, ocurrió algo más que inusual. Los jugadores, en medio de la algarabía, tomaron la radical decisión de no dejar ingresar al señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España. Esta información la compartió el portal Eda TV News.

Se pudo conocer que los referentes de la selección española fueron los que tomaron la decisión de no dejar entrar a Sánchez al vestuario. Lo que no se conoce es la razón que tuvieron los futbolistas para hacer esto.

Lo único cierto es que esta situación ha dado mucho de que hablar, sobre todo en el país español. Muchas personas están de acuerdo con la decisión de los jugadores de la selección, mientras que otros rechazan esto profundamente.