Filtran video de burla de jugadores de Argentina contra la Selección Colombia tras ganar la Copa América; “la canción esa”

Palabras del técnico Lionel Scaloni

Sobre el retiro de la selección de Ángel Di María. “Ángel (Di María) ha hecho partidos espectaculares con nosotros, pero el de hoy fue uno de los mejores. Cuando hoy las piernas no daban, empezó a correr como si tuviera 25 años. Es leyenda. Se fue y no hay manera de convencerlo”.

Algunos jugadores. “No me gusta hablar solo de Leo (Messi) porque me estaría equivocando, porque queremos a todos, a cada uno de una manera especial. Incluso a los que no han venido a esta competencia. No haber traído a Paulo Dybala me parte el corazón. Los cambios estaban pensados para que el equipo pudiera mejorar”.