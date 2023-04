Junior ilusiona a sus hinchas con el regreso de Juan Fernando Quintero: dio novedades de la lesión

El pasado 3 de abril, Junior de Barranquilla rompió la maldición, por fin, tras varios juegos sin conocer la victoria, y derrotó al Alianza Petrolera en el estadio Metropolitano. Para ‘Bolillo’ Gómez y su cuerpo técnico fue un triunfo que les quita el peso de encima por lograr arrancar, pues desde que asumieron no lo habían conseguido y en clubes históricos como el tiburón los resultados no dan espera.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Tras esto, ahora fijan su mirada en el siguiente gran objetivo: Atlético Nacional. El partido, que será especial para Gómez por su pasado ‘verdolaga’, se llevará a cabo este lunes 10 de abril en el estadio Atanasio Girardot, desde las 8:00 p. m. Será la fecha 12 de la Liga BetPlay 2023-I, en la que Junior ve pocas posibilidades de clasificación por haber cedido terreno durante las primeras jornadas y estar actualmente en la casilla 15 con 11 puntos.

Para Juan Fernando Quintero también será especial, aun sin poder estar, pues en su trayectoria como futbolista jugó en Nacional y abiertamente ha dicho ser seguidor de Independiente Medellín. Su ausencia estará marcada por la lesión que acarrea desde su vuelta de la Selección Colombia, a la que fue pero no sumó un solo minuto en Asia, trayéndole críticas bastante fuertes por su profesionalismo.

🪄🔟| Juan Fernando Quintero ya realiza trabajos físicos de bajo impacto, con buena respuesta al tratamiento de su lesión. pic.twitter.com/QICl4liTsN — Junior FC (@JuniorClubSA) April 6, 2023

Actualmente, tras días en los que no se sabía mayor información del 10, Junior hizo una escueta publicación a través de sus redes sociales donde dijo: “Juan Fernando Quintero ya realiza trabajos físicos de bajo impacto, con buena respuesta al tratamiento de su lesión”. Además de otras imágenes del 6 de abril, donde se ve a Quintero sonriente haciendo trabajos de trote.

💪🏼⚽️| Seguimos enfocados en nuestro objetivo. Estamos trabajando para lograrlo.

📸 Mira las imágenes que dejó nuestra jornada vespertina. pic.twitter.com/A89kOE939x — Junior FC (@JuniorClubSA) April 7, 2023

Durante el último día del mes de marzo, el estratega mundialista dio a conocer que Quintero regresó de la Selección Colombia lesionado, noticia que no cayó nada bien en la hinchada del equipo rojiblanco, pues esperaban que arribara al país para aportarle al plantel en medio de la crisis: “JuanFer ya está con nosotros, no ha podido practicar, tiene una incapacidad de 10 o 15 días, él va bien, no es tanto como estaban diciendo”, explicó Gómez.

El técnico de JuanFer en Junior reveló qué sucedió tras la convocatoria del 10 a la Selección Colombia. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Tras dar esa dura noticia, perfiló sus respuestas a exaltar las bondades del volante creativo, al que llenó de elogios, aun sin poderle dirigir en Junior, porque desde su arribo siempre se ha mantenido incapacitado: “Es un hombre profesional, en la forma que habla, es un hombre maduro, es intenso a la hora de tomar decisiones, lo necesitamos rápido, pero aún no está pa’ jugar”.

Intentando calmar las aguas, la cuenta oficial del cuadro rojiblanco apenas desembarcó de su convocatoria con la Tricolor, subió un video en el que el ‘10′ envía un mensaje a toda la hinchada. “Muy contento de estar de vuelta acá con el equipo, con el ‘staff’. Ahora a recuperarme para volver con todo”, dijo inicialmente.

Durante la semana también se habló de su salida de Junior al final de este semestre, a lo que respondió indirectamente invitando a la gente a seguir acompañando en el Metropolitano. “Espero verlos pronto y que nos encontremos en el campo. Desde ahora vamos a apoyar al equipo desde donde nos toque”, agregó.

Juan Fernando Quintero y Luis Daniel González en camino al vestuario del Metropolitano. - Foto: @JuniorFC

Aunque JuanFer no está en la lista de ‘barridos’ que salió a la luz, se conoció que sí habrá cambios en la nómina a mitad de año, anticipados por Fuad Char. “Ómar Albornoz, Luis ‘Chino’ Sandoval, Luis ‘Cariaco’ González, Didier Moreno y Fredy Hinestroza”, escribió el comunicador Henry ‘Bocha’ Jiménez en su cuenta de Twitter. Junto a esto, añadió en la misma publicación, a través de las redes sociales, que “a estos jugadores @JuniorClubSA les buscará equipo para el segundo semestre”.