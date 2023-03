Video | Juan Fernando Quintero le dio la cara a los hinchas de Junior y aprovechó para desmentir rumores

Juanfer, el refuerzo de lujo del Junior de Barranquilla para esta temporada, ya se encuentra de regreso en la capital del Atlántico para adelantar los primeros pasos de su recuperación. El paso por la Selección Colombia no fue lo esperado, pues descubrieron que llegó lesionado y no pudo estar en ninguno de los dos juegos disputados en la gira asiática.

A pesar que después del juego ante Corea del Sur fue desconvocado, Quintero se mantuvo en la concentración de la Tricolor e incluso estuvo presente en la victoria ante Japón sentado en el banquillo al lado de James Rodríguez, el otro descartado por molestias físicas.

En principio se dijo en Junior que tenía un golpe leve en la tibia, pero luego entró la confusión por las declaraciones del técnico Néstor Lorenzo, en las que habló de un problema en la pantorrilla. Ante ese panorama, Junior tuvo que salir a aclararle a sus hinchas que se trataba de un golpe y que las palabras del técnico de la Tricolor no coincidian con los exámenes médicos que se aplicaron antes de partir hacia Corea.

Quintero recibió el permisio de Junior para viajar hasta Corea del Sur - Foto: FCF

Lorenzo aclaró en la siguiente intervención ante la prensa que sí se trataba de un error en el concepto que utilizó para referirse a la situación de Juanfer, pero al tiempo confirmó que el dolor seguía presente y, por lo tanto, decidieron hacerle más exámenes en Osaka, intentando saber cuál era el origen real de la lesión.

Antes del partido frente a Japón, cuando Quintero ya había sido desconvocado, el técnico argentino expuso los resultados de esas pruebas. “Siguió con la molestia con la que vino, se le hizo un estudio más sutil, una resonancia magnética”, indicó.

“Él vino con una tomografía computada donde no acusaba ningún tipo de lesión, pero tenía el dolor al correr y no se le iba. El cuerpo médico mandó a hacer esa resonancia y le salió un edema óseo intramedular, no sé bien el término. Eso es lo que justifica el dolor que Juanfer siente. Lamentablemente, no está disponible porque necesita reposo para que no le duela”, agregó.

Quintero se había perdido el último partido de Junior en la Liga Betplay - Foto: FCF

Juanfer rompió el silencio

En total Quintero estaría de tres a cuatro semanas fuera de las canchas, lo que se convierte en otra preocupación para la dirigencia de Junior, urgida de resultados para ilusionar de nuevo a su hinchada con la posibilidad de pelear el ingreso a los ocho en las 10 jornadas que todavía quedan por jugarse en el campeonato.

Intentando calmar las aguas, la cuenta oficial del cuadro rojiblanco subió un video en el que el ‘10′ envía un mensaje a toda la hinchada. “Muy contento de estar de vuelta acá con el equipo con el staff. Ahora a recuperarme para volver con todo”, dijo inicialmente.

Durante la semana también se habló de su salida de Junior al final de este semestre, a lo que respondió indirectamente invitando a la gente a seguir acompañando en el Metropolitano. “Espero verlos pronto y que nos encontremos en el campo. Desde ahora vamos a apoyar al equipo desde donde nos toque”, agregó.

Junior marcha en la casilla 19° del campeonato solo por encima del Deportivo Cali y necesita con urgencia regresar a la victoria. El próximo partido será el lunes 3 de abril recibiendo a Alianza Petrolera, justo antes de enfocar el viaje a Medellín a disputar un partido ‘caliente’ frente a Atlético Nacional.

De los 30 puntos que le quedan en juego, los tiburones tienen que conseguir un mínimo de 22 para llegar al ‘número mágico’ de la clasificación, esa que podrían ir descartando si no empiezan a ganar desde esta fecha, teniendo en cuenta que solo han ganado 1 de los 5 partidos jugados como local hasta ahora.