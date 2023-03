Luis Díaz no jugará contra el Manchester City; Jurgen Klopp explicó las razones

El regreso de Luis Díaz a competencias oficiales con el Liverpool tardará al menos una semana más. Este viernes, en rueda de prensa, el técnico Jurgen Klopp confirmó que todavía no está listo para viajar con el resto del grupo al partido del sábado ante Manchester City, un juego clave para sus aspiraciones de ingresar a puestos de Champions League.

Klopp, fiel a sus principios, considera que sería apresurado darle minutos en un juego tan complicado. “Luis está de vuelta en pequeñas partes de los entrenamientos. Es fantástico tenerlo de vuelta, pero hoy no entrenará con nosotros”, indicó.

Liverpool quiere evitar a toda costa otra recaída, por lo que prefiere ir de a poco en la readaptación física del guajiro. “Esta semana fue el primer paso de regreso al entrenamiento en equipo. La próxima semana aumentaremos eso. Parece muy prometedor, estamos en las etapas finales”, apuntó.

Luis Díaz en su regreso a entrenamientos con Liverpool - Foto: Liverpool FC via Getty Images

La próxima semana, los reds tendrán otras dos pruebas exigentes ante Chelsea (martes 4 de abril) y luego frente al Arsenal (domingo 9 de abril), partidos en los que, dependiendo su evolución, Díaz podría tener al menos un lugar en el banquillo.

De momento, su puesto en el campo de juego seguirá siendo ocupado por el neerlandés Cody Gakpo, que tuvo algunas molestias durante el parón de selecciones, pero llegó a tiempo para saltar como inicialista al duelo estelar frente al segundo clasificado de la Premier League.

Serán dos meses, abril y mayo, en los que Liverpool se jugará el rumbo de una campaña para el olvido, al que, al menos, le podrían sumar una clasificación a Champions si logran igualar la línea del Tottenham, que está cuarto con 48 puntos, aunque con dos partidos más.

El sustento de esa esperanza se basa en las buenas sensaciones que han dejado los últimos partidos ante los rivales directos y el regreso de un Díaz que fue vital en la segunda parte de la temporada pasada, pero que no juega un partido oficial desde el mes de octubre de 2022, cuando sufrió un golpe en la rodilla a manos de Thomas Partey.

Luis Díaz el día de su lesión en la visita al Arsenal en Londres. - Foto: AP/Rui Vieira

Partido a ‘muerte’ en el Etihad

Más allá que todavía no pueda contar con Díaz, el cuerpo técnico de Liverpool confía en que sus jugadores estarán a la altura del compromiso al que se enfrentan este sábado a las 6:30 a. m (hora de Colombia). “Es un juego súper importante. Esa es la única cosa que no es diferente a todos los otros años. Sabemos que es un juego enorme, se acerca una semana enorme. Para mañana merecen toda la atención, no podemos pensar en los otros juegos”, indicó.

En el City también hay dudas sobre la presencia de Erling Haaland, que se perdió los dos partidos de Noruega en las eliminatorias a la Eurocopa de 2024 por un problema en la ingle. “No cambia los planes demasiado. Cuando preparas un juego, preparas todo para evitar el pase final, que es donde Erling realmente entra en juego. Es un gran delantero, pero se hicieron campeones sin delantero”, valoró el técnico alemán.

Jurgen Klopp, técnico del Liverpool - Foto: REUTERS/David Klein

En otras épocas Liverpool jugaba contra los celestes por la punta del campeonato, pero esta vez le puede hacer un favor al Arsenal si rasca algún punto del Etihad Stadium. “Históricamente terminamos fuertes (la temporada). El año pasado casi cuatro trofeos. Este año salimos temprano. Nos trajo de vuelta a tierra. Se fue. Ahora está claro que los cuatro primeros son lo único que podemos buscar. No tenemos una posición perfecta, pero es posible”, indicó.

La única preocupación que lo asalta es como manejar las cargas para tres partidos seguidos ante rivales de primer nivel. “Es lo mismo, estar atento y seleccionar el mejor equipo. Tenemos que ir a toda velocidad. Así es y lo que intentaremos hacer”, sentenció.