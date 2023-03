Compañeros de Luis Díaz se rinden a sus pies tras el regreso: “Es ‘top’, un jugador así entusiasma al equipo”

Ya es oficial, este jueves en horas de la mañana, el colombiano Luis Díaz regresó a entrenamientos con todo el plantel del Liverpool, noticia que no solo ilusiona a los millones de fanáticos del equipo, sino también a los colombianos con un pronto retorno a la Selección Colombia, con la que se ha visto privado de jugar los últimos amistosos.

Por medio de un video de Lucho saliendo al campo de entrenamiento, el Liverpool entregó las gratas noticias a sus hinchas que no dudaron en desear lo mejor para el colombiano de cara a lo que viene en esta temporada.

Los comentarios de los seguidores de Lucho no se hicieron esperar. “Cosas que te encanta ver”, “escenas hermosas” y “yo corriendo por mi casa gritando Lucho por fin regresó tras 5 meses horribles”, son algunos mensajes con los que los fanáticos celebran la recuperación de Díaz.

Luis Díaz celebra sentirse cerca de su reaparición con el Liverpool. - Foto: Instagram: luisdiaz19_

No obstante, no solo los hinchas se mostraron felices con el regreso del guajiro. Sus compañeros también celebraron su vuelta e incluso mandaron uno que otro elogio al atacante, que a comienzo de temporada era una pieza fundamental en el esquema de Jürgen Klopp.

El encargado de festejar la vuelta del cafetero fue Alexander Arnold, quien en charla posterior aseguró que Díaz “es un jugador y persona top”.

Arnold sabe lo “difícil que fue para él” y por eso celebran tanto su retorno. “Está de vuelta sonriendo, no puedes pedir más. Un jugador así entusiasma al equipo y le da una chispa que pocos tienen. Emociona verlo de nuevo”, agregó.

Díaz marcó uno de los goles en el 3-1 de la ida ante el Benfica. - Foto: AFP

Díaz ha vuelto a poner las expectativas en alto en Liverpool, que sin él sufrió unos cuantos tropiezos en la Premier y en Champions. No obstante, en las últimas semanas, los reds han recuperado terreno y se encuentran muy cerca de los primeros puestos, los cuales dan paso a las competencias a nivel Europa.

Liverpool está a solo cinco puntos del Newcastle, quinto en la tabla de posiciones (con cupo a Europa League), y a 7 puntos del Tottenham, cuarto en el escalafón (con cupo a Champions League). Hay la expectativa de ver de nuevo en Anfield Road a Luis Díaz.

De continuar recuperándose, Luis Díaz podría ser convocado por Jürgen Klopp al próximo partido del equipo, determinante en sus aspiraciones esta temporada: el sábado 1.° de abril, en su visita al Manchester City, que no quiere perder el rastro de Arsenal en la disputa por la punta de la Premier League.

Luis Díaz volverá después de más de seis meses de ausencia. - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Ahora bien, los partidos siguientes no son de menor importancia: visitará al Chelsea el 4 de abril, recibirá al Arsenal el 9 de abril y cerrará ante el Leeds, el 17 de abril, una seguidilla de partidos de verdadera exigencia.

El plan de Klopp con Díaz

Más allá de las grandes sensaciones que ha generado su regreso a los entrenamientos, en Inglaterra también han informado el nuevo plan que tiene el entrenador alemán para el regreso a competición.

Según el medio partidario Liverpool Echo, en el cuadro rojo tienen pensado llevar a Díaz poco a poco en su proceso de recuperación, pues no quieren repetir lo hecho en diciembre, mes para el que estaba cerca de regresar, pero cayó nuevamente en su lesión.

“Cuando regrese, será realmente bueno y muy impactante, por supuesto. Eso está claro. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Hay que ver, ese es el gran reto en estos momentos, no hay tiempo para tener paciencia”, explicó Klopp. “Siempre hay que esperar. Como dije, lo vi, una sesión muy intensa con muchos cambios de dirección y cosas así. Si no hay una reacción a eso y puede dar el siguiente paso, entonces creo que no está muy lejos”, agregó sobre el retorno de Díaz.