Directivo del Barcelona confirmó, por primera vez, las negociaciones con Lionel Messi

Después de tanta especulación al respecto, al fin se confirmó que el FC Barcelona está elaborando la fórmula para el regreso de Lionel Messi, aprovechando que su renovación con el París Saint-Germain se ha dilatado y el contrato termina a final de la presente temporada.

Lo que alguna vez fue una ilusión sin fundamento, hoy salió de la voz de Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del club azulgrana, en medio de una intervención en un acto institucional. “Estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”, dijo el segundo al mando detrás del presidente Joan Laporta.

En el seno del Barça se sienten en deuda por lo sucedido en 2021, cuando tomaron la dolorosa decisión de no renovarlo después de casi dos décadas como figura del primer equipo. “Sabe Leo y su familia el afecto que les tenemos. Participé en las negociaciones que en su día no llegaron a buen puerto, por desgracia, y tengo esa espina clavada. Por supuesto, me encantaría que volviese y seguro que muchos aficionados comparten mis palabras”, agregó Yuste.

Messi durante la conferencia de prensa en la que confirmó su salida del Barcelona - Foto: REUTERS

“Creo que es lo más natural. Cuando estás enamorado de una persona pierdes contacto pero quieres seguir estando enamorado. Y creo que Leo también está enamorado del Barça y de la ciudad de Barcelona. Creo que el destino lo hará posible. A ver si podemos volver a tener a Leo en Barcelona”, dijo.

Desde el entorno cercano a Messi han deslizado ‘pistas’ al respecto, pero todo depende de abrirle un espacio ante la complicada situación financiera por la que atraviesan. “Las conversaciones ya las sabéis. El presidente estuvo con el padre de Leo, Jorge, y hay buena relación. No hay plan de ataque. Si esto sale, saldrá porque el destino vuelve donde debe.., ya veremos”, agregó.

Joan Laporta Estruch y Lionel Messi en la celebración de la Copa del Rey 2020/21 - Foto: Getty

La opinión de Xavi

Las declaraciones de Yuste cambiaron los planes en la rueda de prensa de Xavi Hernández, que pensaba hablar del duelo ante el Elche y terminó tocando el nombre de su gran amigo, con quien compartió en la época dorada del Barcelona bajo las órdenes de Pep Guardiola y Luis Enrique.

“No es momento de hablar del regreso de Leo (Messi), tengo amistad con él, pero no es el momento. Ni por el bien de Leo, ni del club ni la plantilla. Tengo mucho contacto con él, pero de aquí a que se pueda hacer hay un mundo. Pero es su casa, sería el primero en alegrarme por su vuelta. Estamos a un mes de poder ganar dos títulos, no es el momento de hablar de fichajes”, dijo Xavi, velando por la tranquilidad de su grupo de jugadores para el remate de la presente temporada.

El técnico indicó que no ha hablado “con la directiva” de la planificación de la próxima temporada, aunque si Messi “quiere volver y tiene esa voluntad, habrá que hablar” sobre su posible regreso. “No depende de mí, depende de su felicidad. Si él toma la decisión de volver, le escucharemos. Seré el primero en sumar para que vuelva al Barça”, admitió.

Lionel Messi durante su estadía en el Barcelona. - Foto: Getty Images

“Hagamos caso al destino, no hay nada todavía, veremos la voluntad de Leo y luego veremos. Le hacemos un flaco favor a Leo, al club y a las circunstancias que tenemos. Sería extraordinario ganar títulos en la ‘era post Messi’, que tanto miedo nos daba”, destacó, antes de recordar que su “‘last dance’” en Barcelona “dependerá de muchos factores”. “Se tienen que dar muchas circunstancias”, agregó.

En todo caso, Xavi, “enamorado” de Messi, ve “normal” que su hipotética vuelta genere “ilusión” en el barcelonismo. “Lo importante es que el culé esté ilusionado. El mejor termómetro es el Camp Nou, ese no falla, el campo está lleno, la gente está contenta, me hace sentir orgulloso”, sentenció.