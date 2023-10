Karim Benzema es acusado de estar vinculado con un grupo terrorista y piden “retirarle el Balón de Oro”

Ahora, el nacido en Lyon, Francia, se encuentra en el ojo del huracán después de las contundentes declaraciones realizadas por el ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, quien aseguró en conversación con la cadena CNews que el ex Real Madrid tendría vínculos con un grupo terrorista llamado los Hermanos Musulmanes.

Gérald Darmanin afirmó: “Hemos cerrado más de 1.100 centros islamistas y me refiero en concreto al señor Karim Benzema, que tiene vínculos notorios, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes. Atacamos a una hidra que son los Hermanos Musulmanes, que generan una atmósfera yihadista”.

Benzema no ha podido marcar en sus dos fechas jugadas por la liga saudí | Foto: AP

Estas declaraciones se dan varios días después de que el reconocido delantero escribiera por medio de sus redes sociales sobre los recientes bombardeos que han ocurrido en Israel, que han dejado sin vida a cientos de personas. “Todas nuestras oraciones por los habitantes de Gaza que una vez más son víctimas de estos injustos bombardeos que no perdonan a mujeres ni a niños”, fueron las palabras del atacante.

Piden fuertes castigos al jugador por su aparente nexo con el grupo terrorista

Cabe mencionar que la polémica con Karim Benzema también está relacionada por la tensión que existe en Francia debido a las alertas por posibles actos de terrorismo, sin embargo , las recientes declaraciones del ministro no han tenido argumentos o pruebas claras, por lo que aún se desconocen las razones y motivaciones de Gérald para afirmar que el jugador tiene nexos con este grupo.

No obstante, las reacciones en el país europeo no se hicieron esperar y una de las más contundentes fue la realizada por Valérie Boyer, senadora francesa, quien por medio de un comunicado de prensa afirmó: “Una sanción inicialmente simbólica sería retirarle el Balón de Oro. Por último, debemos solicitar la pérdida de la nacionalidad. No podemos aceptar que un doble nacionalizado francés, conocido internacionalmente, pueda deshonrar e incluso traicionar a su país de esta manera”.