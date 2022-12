Karim Benzema manda esperanzador mensaje a Francia, de cara al tricampeonato en Qatar 2022

El ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, que dijo adiós al Mundial por lesión, publicó este domingo en redes sociales un mensaje de apoyo a la selección francesa, asegurando estar “detrás” de sus compañeros en la búsqueda de revalidar el título mundialista.

“Vamos chicos, dos partidos más, ya casi estamos... estamos detrás de vosotros”, escribió en Instagram y Twitter. Su mensaje iba acompañado de una imagen de la Federación Francesa en la que aparecían, entre otros, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann y Olivier Giroud.

El delantero del Real Madrid, que sufrió una lesión en el muslo en un entrenamiento pocos días antes del primer partido de los Bleus, aún no había hablado públicamente sobre el Mundial desde que abandonó Qatar, a diferencia de varios ausentes como Paul Pogba, Mike Maignan y Presnel Kimpembe.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que renuncie a mi puesto”, había escrito la noche de su abandono.

El delantero francés no se recuperó al 100% de una lesión. - Foto: VCG via Getty Images

El ganador del Balón de Oro pasó unos días de vacaciones en la isla Reunión y reanudó los entrenamientos con el Real Madrid el sábado, el día de la victoria de los Bleus sobre Inglaterra en cuartos de final del Mundial.

Benzema sigue en la lista oficial de los Bleus en Qatar, lo que le permite optar a una medalla si los franceses vuelven a ganar el título mundial el miércoles contra Marruecos en semifinales.

Regreso a los entrenamientos en el Real Madrid

El futbolista internacional francés Karim Benzema volvió el pasado sábado a los entrenamientos del Real Madrid tras la lesión que le impidió estar en el Mundial de Qatar, donde su selección sigue en pie.

“El equipo completó una nueva jornada de trabajo en la Ciudad Real Madrid, con la novedad de Benzema y [el austríaco David] Alaba”, afirma un comunicado del club español.

“Ambos jugadores se reincorporaron a los entrenamientos para seguir preparando el regreso de la Liga, que será el viernes 30 de diciembre en Valladolid”, añadió.

El entrenador italiano “Carlo Ancelotti dirigió una sesión en la que se llevaron a cabo ejercicios de control y posesión de balón, y varias series de trabajo físico”, siguió el comunicado.

“¡Volvemos al trabajo!”, había tuiteado el Real Madrid poco antes, con una foto de Ancelotti sobre el césped, vestido para el entrenamiento.

En varias fotos publicadas en su página web y en redes sociales podía verse a Benzema, al alemán Toni Kroos, al español Nacho Fernández, a Alaba o al español Dani Ceballos.

Aunque la selección francesa continúa en la ruta por la conquista del Mundial, donde el próximo miércoles disputa las semifinales ante la sorprendente Marruecos, el atacante francés de 34 años abandonó el 19 de noviembre su selección tras sufrir una lesión en una pierna durante un entrenamiento.

Su período de convalecencia había sido evaluado en tres semanas por la Federación Francesa de Fútbol.

El Real Madrid está representado en las semifinales del Mundial por el veterano centrocampista croata Luka Modric, de 37 años, que lideró la inesperada victoria de su selección ante Brasil el viernes en cuartos. Además, del joven galo Aurélien Tchouaméni que marcó el primer tanto de la victoria francesa ante Inglaterra en la misma instancia de la cita orbital.

*Con información de la AFP.