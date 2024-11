La cruda crítica de Carlos Antonio Vélez a los futbolistas colombianos en Argentina

“Participan de un juego que no es unitario, individual, que es colectivo. Por lo tanto, el cooperativismo y sus principios son básicos para desarrollar la personalidad. Muchos de estos muchachos no tienen una familia bien avenida y resulta que el principio de la sociedad es la familia. Si no hay una familia bien constituida, pues va a ser muy difícil que ellos entiendan que pueden hacer o tienen que hacer una familia, como ellos mismos dicen, con su grupo de trabajo y que del grupo tienen que pasar al equipo porque se compite, no es en grupo, sino en equipo”, finalizó.